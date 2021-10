Notícias Pop List premia as marcas mais lembradas pelo consumidor em Goiânia A 29ª edição da maior premiação do marketing goiano, realizada pelo POPULAR, destacou 35 empresas, produtos e serviços de diversos segmentos

As marcas de empresas, produtos e serviços mais lembradas por consumidores de Goiânia e Região Metropolitana foram homenageadas ontem com a 29ª edição do Prêmio Pop List. A maior premiação do marketing goiano, realizada pelo jornal O POPULAR, este ano teve formato híbrido, com versão presencial seguindo todos protocolos de segurança das organizações de saúde competentes e...