Notícias Postos de combustíveis de Goiânia reduzem estoques à espera de ICMS menor Revendas já trabalham com pelo menos metade do volume habitualmente armazenado para evitar prejuízo, caso se confirme queda no preço dos combustíveis

Os postos de combustíveis de Goiânia estão trabalhando com estoques reduzidos desde que o Congresso Nacional aprovou o projeto que limita a cobrança de ICMS do produto em 17%. O objetivo é evitar prejuízos com a venda posterior de um grande volume de combustível que tenha sido adquirido por um preço mais alto, quando a medida entrar em vigor e os valores praticados c...