Notícias Prefeito de Bonfinópolis diz que pastor pediu R$ 15 mil por ajuda no MEC Kelton Pinheiro (Cidadania), prefeito de Bonfinópolis, diz ao POPULAR que Arilton Moura cobrou propina após reunião com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em Brasília, em 2021

O pastor Arilton Moura, apontado como um dos líderes do gabinete paralelo do Ministério da Educação, pediu R$ 15 mil para intermediar a transferência de recursos da pasta para a Prefeitura de Bonfinópolis, cidade da Região Metropolitana de Goiânia. O episódio foi relatado pelo prefeito da cidade, Kelton Pinheiro (Cidadania), e, segundo ele, ocorreu no início de 2021....