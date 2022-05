Notícias Prefeitura arrecada 15% a mais com alta do IPTU Dado faz parte do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), referente ao primeiro quadrimestre do ano; arrecadação com o imposto alcançou cerca de R$ 534 milhões

A Prefeitura de Goiânia arrecadou, nos quatro primeiros meses de 2022, 15% a mais com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do que no mesmo período de 2021. O dado foi divulgado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao primeiro quadrimestre do ano, que foi publicado nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial do Município de Goiânia (DOM...