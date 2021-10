Notícias Prefeitura de Goiânia encaminha LOA com data-base de 3,8% para 2022 Reposição salarial referente aos anos de 2020 e 2021 ainda está em negociação com sindicatos; texto fixou despesa no mesmo valor da receita, R$ 6,7 bilhões

O Paço Municipal encaminhará à Câmara de Goiânia a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 com a previsão do pagamento de data-base para servidores, com índice de 3,8%. De acordo com a Secretaria de Finanças (Sefin), o porcentual diz respeito ao ano de 2022. Já a recomposição salarial referente aos anos de 2020 e 2021 ainda está em negociação entre o Paço e ...