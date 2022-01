Notícias Prefeitura faz contrato emergencial com Caixa para gestão da folha O banco deve assumir, a partir do dia 1º de março, de forma temporária, enquanto a licitação para contratação de uma nova empresa não anda

Com a licitação da venda da folha de pagamento dos servidores de Goiânia suspensa, a Prefeitura de Goiânia decidiu fazer um contrato emergencial com a Caixa Econômica Federal para que o banco faça a gestão, de forma temporária, a partir do dia 1º de março. A empresa é a atual responsável pela folha da Prefeitura, mas o contrato vigente termina no dia 28 de fevereiro. ...