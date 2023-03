Política Produtor consegue suspender cobrança da ‘taxa do agro’ Liminar obtida por empresário valida argumento de que o Estado desconsiderou prazo para recolhimento de contribuição; PGE diz que irá recorrer

O juiz Wilton Müller Salomão, da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, de Goiânia, concedeu liminar ao produtor rural João Paulo Favero Marcório para suspender a cobrança sobre produtos agropecuários até 31 de março. A contribuição ficou conhecida como “taxa do agro” e começou a vigorar em Goiás no início de janeiro, mesmo após pressão de empresários do setor, desde a ...