Notícias PROS lança empresário pré-candidato a governador Lançamento já no período das convenções partidárias se deu depois de tentativas frustradas de alianças no estado; partido agora tenta, por meio do diretório nacional, se aliar ao PTB

O Pros lançou, nesta terça-feira (26), a pré-candidatura do empresário André Antônio para governador de Goiás. O lançamento já no período das convenções partidárias se deu depois de tentativas frustradas de alianças no estado. O partido agora tenta, por meio do diretório nacional, se aliar ao PTB na eleição estadual.A convenção do Pros em Goiás está marcada para o ...