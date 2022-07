Notícias PSD discute acordo com base e descarta aliança na oposição Legenda quer ajuda do governador para garantir apoios com os quais Lissauer já contava e pacto de não agressão entre os candidatos governistas

Depois de expor insatisfação com o governador Ronaldo Caiado (UB) e buscar caminhos na oposição, o PSD retoma a tendência de ficar na base governista e avalia questões jurídicas e políticas para uma candidatura isolada ao Senado. Em reunião na manhã desta quinta-feira (28), a direção do partido decidiu discutir termos de acordo com lideranças governistas e praticamente ...