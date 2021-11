Notícias Renda média real da população cai pelo 4º ano consecutivo em Goiás O rendimento médio real de todas as fontes foi de R$ 2.013 em 2020, após o impacto da pandemia no mercado de trabalho e inflação

Os reflexos da pandemia na economia brasileira e a inflação fizeram o rendimento médio real da população goiana cair pelo quarto ano consecutivo e atingir R$ 2.013 em 2020, o menor valor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) do IBGE. O efeito direto desta queda do rendimento médio real de todas as fontes de renda recebidas em...