Notícias Respeito à identidade também no título de eleitor Prazo para incluir o nome social no documento, o que pode ser feito pela internet e sem custo, termina no dia 4 de maio; mudança é possível ainda pela retificação do registro civil

“Para uma pessoa transgênero, o nome é tudo, é sinônimo de respeito. Quando a pessoa te chama pelo nome, é respeitar sua identidade, quem você realmente é.” A afirmação é do personal trainer Caleb Costa Novaes, 34 anos, que já tem o nome retificado em todos os seus documentos, inclusive no título de eleitor. A alteração no documento eleitoral pode ser feita a partir ...