Shoppings de Goiânia ganham 63 novas operações em 2022

Os maiores shoppings de Goiânia iniciaram 2022 com 63 novas operações programadas. Entre as lojas já abertas ou confirmadas, estão grifes internacionais, como Gucci e Nike, e novas salas de cinema com serviços vip, inéditas na capital. Segundo empreendedores e centros de compras, o potencial de consumo da capital tem despertado o interesse das grandes marcas, que devem con...