Notícias Siglas na Assembleia Legislativa caem de 17 para 12 Após a temporada do troca-troca de legendas, a União Brasil, de Ronaldo Caiado, ficou com a maior bancada, com 10 parlamentares; MDB, de Daniel Vilela, vem em seguida, com seis

Com a movimentação dos deputados estaduais durante a janela partidária, a quantidade de siglas com representação na Assembleia Legislativa de Goiás caiu de 17 para 12. A maior bancada é da União Brasil, com 10 parlamentares. A executiva estadual do partido é comandada pelo governador Ronaldo Caiado. A UB foi criada a partir da fusão entre DEM e PSL, que foi concretiz...