Notícias Sob ameaça de greve em fevereiro, governo se cala Para elevar a pressão e abrir negociações por reajustes salariais, categorias fizeram manifestações; baixa adesão foi atribuída à Covid

Após entregas de cargos e redução no ritmo de atividades, servidores públicos federais foram às ruas na tentativa de elevar a pressão sobre o governo e conseguir abrir as negociações por reajustes salariais. Diante do silêncio do governo Jair Bolsonaro (PL) perante os atos, algumas categorias já planejam deflagrar greve na segunda quinzena de fevereiro. As man...