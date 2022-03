Notícias TCM-GO gastou R$ 1 mi com comissionados em fevereiro Valor diz respeito ao pagamento para ocupantes dos 145 cargos de livre nomeação e corresponde a 16,2% da despesa total apenas com servidores ativos do tribunal, que naquele mês somou R$ 6,6 milhões

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) gastou R$ 1 milhão com a folha de pagamento de comissionados em fevereiro de 2022, número que corresponde a 16,2% da despesa com ativos. A lista com cargos ocupados de livre nomeação tem 145 nomes e a média dos vencimentos é de R$ 7.489,06. Todo o gasto com ativos somou R$ 6,6 milhões em fevereiro. Os da...