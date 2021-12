Notícias Teremos uma batalha na economia em 2022, diz Miriam Leitão Jornalista e escritora participa hoje de evento em Goiânia para discutir perspectivas para Goiás e o Brasil no cenário de alta inflação e baixo crescimento

Diante de um cenário de inflação elevada e baixo crescimento, 2022 deve ser um ano difícil sob o ponto de vista econômico. A previsão é da jornalista e escritora Miriam Leitão, colunista do Globo e comentarista da TV Globo e CBN, que participa hoje, em Goiânia, do evento “2022. E agora?”, para debater as conjunturas econômica, política e social no Brasil e as perspectivas d...