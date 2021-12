Notícias Troca de nome de aeroporto gera impasse Proposta foi discutida em reunião da bancada goiana no Congresso nesta quarta-feira (8), mas encontro acabou sem consenso

A mudança no nome do Aeroporto Internacional Santa Genoveva para Iris Rezende, em homenagem ao ex-governador de Goiás e ex-prefeito da capital que morreu em 9 de novembro, foi um dos temas de reunião da bancada federal goiana, que ocorreu nesta quarta-feira (8). No entanto, o encontro terminou sem acordo. O senador Luiz do Carmo (MDB) apresentou projeto de lei que prop...