Notícias TSE mantém decisão do TRE de que punibilidade de Marconi está prescrita Para o advogado, decisão “resgata a certeza de que Marconi foi absolvido”; “Essa vitória é importante porque bota uma pá de cal nesse processo”, diz Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay

O ministro Sérgio Silveira Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) pela prescrição da pena do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) no processo em que ele era acusado de caixa 2 nas eleições de 2006. O tucano e sua defesa comemoram a decisão favorável.Em agosto do ano passado, o TRE-GO analisava...