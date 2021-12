Notícias Venda de imóveis deve crescer 20% em Goiás Expectativa é fechar o ano com um total de R$ 4 bilhões em unidades comercializadas em Goiânia e Aparecida

As empresas do mercado imobiliário de Goiânia e Aparecida venderam 7.775 imóveis de janeiro a setembro deste ano, um crescimento 50% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas somaram R$ 3,47 bilhões somente nos nove primeiros meses do ano, já acima dos R$ 3,3 bilhões vendidos ao longo de todo ano passado, segundo pesquisa da Brain Inteligência Estratégica para a As...