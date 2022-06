Notícias Vereadores temem reajuste acumulado do IPTU em 2025 Preocupação é de que ao limitar à inflação os ajustes para 2023 e 2024, como deve propor o projeto de revisão do CTM a ser encaminhado pelo Paço, diferença seja compensada daqui a três anos

Vereadores avaliam se o projeto que vai fazer com que o ajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em 2023 e 2024, seja somente pela inflação pode significar aumento acumulado do imposto em 2025. Em prestação de contas na Câmara Municipal de Goiânia, nesta quarta-feira (15), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) disse que não haverá acúmulo. O POPULAR adiantou q...