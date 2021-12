Notícias ‘Vitor Hugo foi eleito na rabeira do Waldir. Voto de deputado estadual’, diz Flávio Canedo Presidente do PL em Goiás responde provocação de deputado federal, que afirmou que deputada Magda Mofatto se precipitou ao lançar nome de Gustavo Mendanha para o governo

“O Vitor Hugo (PSL) esquece que nem do PL ele é. Quem é ele para criticar a deputada federal do PL? Quem é ele? Ele não é do PL. Ele é do PSL. Quem é ele para criticar uma deputada federal de três mandatos eleita com voto? Ele foi eleito na rabeira do Delegado Waldir (PSL). Ele foi eleito com voto de deputado estadual. Tem 1% em todas as pesquisas eleitorais. Não ganha de ni...