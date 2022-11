Como forma de incentivar os estudantes, goianienses se reuniram no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, em Goiânia. A farmacêutica Roberta Dourada, de 31 anos, participa de um grupo que doa água, caneta e faz orações para os alunos.

“Estamos dando um suporte e mostrando o cuidado de Deus com eles. Eu já fiz o Enem, a gente fica nervoso, mas sempre dá certo. Eu consegui formar com bolsa do Prouni e vim provar que é possível”, disse Roberta.

Neste domingo (20), uma turma de alunos de medicina da Universidade Federal de Goiás esperam os alunos na entrada da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). O estudante Matheus Gabriel, de 18 anos, é um dos responsáveis pela venda da “água da aprovação”.

“A gente fala que pode ser a água da aprovação. Muitos calouros compraram e foram aprovados. Claro que não será só a água, mas a gente vende com o intuito de ajudar essas pessoas que podem ingressar na UFG”, explicou.

Matheus explicou que o dinheiro das vendas é revertido para a Semana de Recepção dos Calouros (Sereca), feita para os alunos que ingressam na universidade. “É também uma forma de arrecadar dinheiro para receber os futuros calouros”, finalizou.



Leia também:

- Enem 2022: mais de 135 mil estudantes são esperados no segundo dia de provas em Goiás

- Pais viajam até 2h e enfrentam sol para acompanhar filhos no Enem em Goiânia

- Gêmeas fazem Enem juntas para realizar sonho de cursar psicologia: ‘Queremos ajudar pessoas’