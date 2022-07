Cidades Água do Meia Ponte deve ter nova divisão Comitê da bacia do rio aprovou deliberação para que, em 90 dias, grupo de trabalho faça estudos e apresente propostas. Trabalho é desafio para grupo

O Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Meia Ponte vai discute a redistribuição do direito de captação (outorga) de água do manancial. A ação é resultado de uma deliberação aprovada no último dia 20 e que instituiu um grupo de trabalho (GT) para propor diretrizes do processo chamado tecnicamente de alocação negociada. A proposição foi apresentada pelo superinten...