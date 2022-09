Cidades Água some em lagos de Goiânia com o avanço da estiagem Moradores da região do Parque Jerivá, na Vila São Luiz, reclamam que local está seco, mas outras áreas sentem o mesmo problema. Amma culpa a seca prolongada

Os lagos dos parques de Goiânia estão sofrendo com a diminuição dos níveis de água. O lago do Parque Jerivá, na Vila São Luiz, chegou a secar. A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) afirma que estiagem é o fator crucial para diminuição do volume d’água. Outro exemplo é o lago do Parque Fonte Nova, que fica na Vila Finsocial. Ele já está com o volume de água b...