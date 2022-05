Cidades Área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros segue em disputa Setores do agronegócio e políticos acusam o ICMBio de se apropriar de suas terras sem indenização. Conselheiros do local reagem

Nas esferas judicial, política e administrativa é grande a movimentação em torno do decreto presidencial de 2017 que ampliou o território do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), unidade de conservação (UC) do Cerrado localizada nos municípios de Alto Paraíso, Cavalcante, Nova Roma, Teresina de Goiás, São João d’Aliança e Colinas do Sul, no Nordeste goiano...