As áreas técnicas da Anvisa defenderam o uso da CoronaVac a partir de seis anos para crianças e adolescentes não imunocomprometidos. A diretoria da agência decide nesta quinta-feira (20) se aprova o imunizante para menores de idade.

O parecer técnico foi apresentado pelas gerências Geral de Medicamentos e de Farmacovigilância.

Ambas as gerências recomendam que a CoronaVac não seja aplicada em menores de idade imunocomprometidos. Essas pessoas não possuem mecanismos de defesa contra infecções. Por isso, precisam de um cuidado extra.

A vacina da Pfizer é a única autorizada para menores de idade até o momento. Pode ser aplicada a partir de cinco anos –independentemente da criança ou adolescente ser imunocomprometido.

O Instituto Butantan solicitou o uso da CoronaVac a partir de três anos. A expectativa é que o imunizante acelere a vacinação de crianças, que começou na semana passada.

O gerente de Medicamentos, Gustavo Mendes, afirmou que “há benefícios e segurança” para o uso da CoronaVac em crianças. Ele disse que o Butantan apresentou mais de dez estudos no pedido. O principal foi um levantamento de efetividade da CoronaVac em crianças de 6 a 16 anos, realizado no Chile. Segundo Mendes, a pesquisa mostrou um indicativo positivo sobre o desempenho da vacina.

A Anvisa consultou associações médicas sobre o tema. As sociedades brasileiras de Pediatria, Imunização e Infectologia recomendaram a aprovação a partir de 6 anos.

“Para qualquer produto é necessário um acompanhamento a longo prazo, isso não quer dizer que as vacinas são experimentais”, disse Mendes.

A decisão será tomada pelos diretores por ser uma solicitação de uso emergencial. Cada diretor lerá seu voto. O uso será liberado por maioria simples.

O diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, afirmou ser função da agência analisar os pedidos e “oferecer ao Ministério da Saúde e aos gestores de saúde possibilidades de melhor enfrentarem a pandemia”. Mas disse que cabe ao governo federal que decidir “vacinar ou não com o produto que lhe é oferecido”.

Em agosto de 2021, a Anvisa rejeitou o 1º pedido de uso em menores de idade por considerar os dados clínicos insuficientes. Em dezembro, o instituto pediu novamente a liberação. A CoronaVac é uma vacina desenvolvida pela farmacêutica Sinovac. É produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

CORONAVAC DEVE ALAVANCAR VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

A imunização das crianças abaixo de 12 anos depende da chegada de doses pediátricas da Pfizer vindas do exterior. Já a CoronaVac, tem estoques no Brasil, que podem ser usados para acelerar o processo.

O governo federal afirma ter 5,5 milhões de vacinas da CoronaVac. Estados e municípios também têm reserva e querem usá-las em crianças. O Ministério da Saúde pretende usar a vacina nos menores de 12 anos, se essa for aprovada pela Anvisa. O Poder360 apurou que, caso seja necessário, a pasta irá comprar mais doses da CoronaVac. Isso dependerá de quantas doses estão em estoque e dos acordos com a Pfizer. O órgão já pediu informações aos governos estaduais sobre as reservas do imunizante.

O Brasil precisa de 45 milhões de doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos com duas doses –considerando 10% de reserva técnica. O governo comprou 30 milhões da Pfizer. Precisa de mais 15 milhões –que poderiam ser as doses em estoques da CoronaVac ou de novos acordos com os fornecedores.

A vacina para crianças da CoronaVac é a mesma usada em adultos. Já a Pfizer tem dois imunizantes diferentes: uma para crianças de 5 a 11 anos e outra para pessoas a partir de 12 anos. Isso dificulta a imunização com a Pfizer, porque depende da chegada de doses pediátricas vindas do exterior. O Brasil deve receber 4,3 milhões de unidades em janeiro. Até março, o total será de 30 milhões.

O Instituto Butantan tem 15 milhões de doses disponíveis para compra. A entidade tem mantido diálogo com o ministério e governadores, mas não recebeu pedidos. Os chefes estaduais não querem empenhar recursos próprios. Esperam decisão do Ministério da Saúde.