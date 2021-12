Cidades Área urbana é ponto central no Plano Diretor de Goiânia Estudiosos e mercado imobiliário têm visões divergentes sobre diminuição da zona rural de Goiânia, tema que monopoliza os debates na Câmara Municipal

A possibilidade do aumento da área urbana de Goiânia pelo traçado do novo Plano Diretor trará consequências diretas para o estilo de vida do goianiense. Especialistas apontam que a manutenção da zona rural e o aumento da qualidade de vida na área urbana já existente devem ser prioridades. Já o mercado imobiliário argumenta que o aumento da área urbana é a saída para ...