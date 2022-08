Uma árvore caiu em cima de um táxi na Rua 64, nos arredores das avenidas T-9 e T-63, no bairro Jardim América, em Goiânia, nesta quinta-feira (18). O veículo sofreu muitos danos, principalmente na parte traseira. Euripe Marques Soares, motorista do carro, conta que o prejuízo pode chegar a R$ 45 mil.

Taxista há 32 anos, Soares explica que é a primeira vez que algo do gênero acontece. Segundos antes do ocorrido, ele havia parado na faixa de pedestres para duas pessoas atravessarem. O carro, comprado em 2019, não tinha seguro.

Segundo relatos do motorista, haviam dois passageiros no veículo. Uma mulher, que estava no banco de trás, relatou um ferimento na cabeça. De acordo com o taxista, a passageira optou por ir ao médico por conta próprio. A tomografia não mostrou alterações. O Corpo de Bombeiros não relatou feridos na ocorrência.

Euripe Marques Soares avalia solicitar uma indenização à Prefeitura de Goiânia. Até agora, o motorista fez três orçamentos, que resultaram nos seguintes valores aproximados: R$ 32 mil, R$ 39 mil e R$ 45 mil.

Além das questões econômicas, outra preocupação do taxista é o período de inatividade. São estimados cerca de 60 dias úteis para deixar o veículo em prontidão.

Leia também:

- Trecho 1 do corredor do BRT em Goiânia segue sem nenhuma previsão de conclusão

- Nova frente fria deve provocar queda de temperaturas em Goiás

- Material suspeito encontrado em Anápolis não emite radiação, diz Cnen