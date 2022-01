Cidades Árvore cai em frente ao Parque Mutirama, em Goiânia, e bloqueia pista da Avenida Contorno Vídeo enviado para a reportagem mostra que a árvore ocupa mais da metade da pista, dificultando a passagem de carros

As fortes chuvas que atingiram alguns pontos de Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (26), voltaram a deixar alguns estragos pela capital. Uma árvore caiu na Avenida Contorno, em frente ao estacionamento do Parque Mutirama, no setor Central. Vídeo enviado para a reportagem mostra que a árvore ocupa mais da metade da pista, dificultando a passagem de carros. O estacioname...