Uma árvore de grande porte caiu sobre barracas e deixou cinco feridos, no final da tarde deste domingo (29), na Praça do Sol, no Setor Oeste, em Goiânia. Os galhos também atingiram carros estacionados, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO).

A corporação informou que uma das vítimas era idosa e teve fratura exposta no tornozelo. Os outros feridos se machucaram de forma leve e, três deles, foram levados para atendimento médico em um hospital particular da capital. No momento, acontecia a Feira do Sol.

Pessoas que estavam no local gravaram vídeos que registraram o momento da queda da árvore durante a tempestade na Grande Goiânia. Com a queda, ela derrubou fiação da rede elétrica do local.

Pelas imagens, é possível ver que as pessoas que estavam na feira pedem para que quem está perto tenha cuidado com a árvore caída, pois os fios elétricos estavam expostos e causando choques.

Como o nome dos feridos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu a atualização do estado de saúde das vítimas.

Ao POPULAR, a Equatorial Energia Goiás informou que após a queda da árvore, a rede de energia elétrica foi automaticamente desligada e equipes enviadas ao local para recompor o trecho danificado.

Confira a nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial Goiás informa que as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana na tarde de hoje, 29, causou severos danos à rede elétrica com a queda de árvores e o lançamento de galhos sobre a rede de energia, provocando estragos em vários trechos.

Na Praça do Sol, em Goiânia, árvores caíram sobre carros atingindo também a rede de energia no local. A rede foi automaticamente desligada e equipes enviadas ao local para recompor o trecho danificado.

Para minimizar os impactos em toda a região metropolitana, a Equatorial Goiás aumentou em cerca de 50% as equipes em campo, que estão atuando em todas as frentes para restabelecer a energia dos clientes impactados o mais breve possível.

Os bairros mais impactados em Goiânia são: Setor Bueno, Setor Oeste e Aeroporto.