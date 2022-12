Uma gameleira de mais de 20 metros de altura caiu sobre um carro em movimento, na noite desta quinta-feira (15), em Goiânia. O motorista estava dentro do veículo no momento do acidente e conseguiu sair ileso do impacto, apenas com alguns arranhões. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Sayro Reis, o homem recusou atendimento médico.

O acidente ocorreu na Avenida do Contorno, no setor Central, próximo ao Parque Mutirama. De acordo com o coordenador de operações dos bombeiros, a causa da queda ainda não foi identificada.

“Não estava ventando e nem chovendo, será preciso ver de fato o motivo da queda da árvore”, explicou.

É possível perceber pelas imagens que o carro ficou completamente destruído. Até a última atualização desta reportagem, O POPULAR não conseguiu contato com o motorista.

