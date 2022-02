Cidades Árvore no meio da rua gera polêmica em Senador Canedo Jatobá de grande porte estava no local em 2011, quando praticamente não havia moradias ao redor. Medo de queda é uma preocupação

Uma árvore de grande porte, situada no meio da Rua JC-8, no Jardim Canedo II, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, embeleza o local e também é apontada como transtorno pela vizinhança. Há relatos de pequenos acidentes com danos a veículos e pessoas. O pé de jatobá está localizado em uma esquina. Ele chegou antes das primeiras casas serem construídas....