Cidades É enganoso que vacina contra covid-19 tenha provocado aumento de morte de crianças É enganoso o texto que circula no aplicativo Telegram sobre aumento na incidência de mortes de crianças do sexo masculino após receberem a vacina contra a covid-19. A postagem atribui a alegação ao médico britânico Vernon Coleman, mas não há citação sobre indicadores de óbitos de meninos na publicação feita por ele. Há outro link de um site negacionista, que sugere ligação das mortes com a vacina, porém nenhuma pesquisa atesta a mesma relação. O post foi divulgado em um canal que reproduz conteúdos antivacina.

