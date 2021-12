Cidades É falso que a África do Sul tenha questionado a existência da variante Ômicron É falso que o governo da África do Sul tenha dito que a variante Ômicron não existe e que as internações são causadas por reação à vacina contra a covid-19. Em comunicado no site oficial do país, o presidente Cyril Ramaphosa não só confirma a descoberta da nova cepa do coronavírus como elogia os cientistas sul-africanos pelo “excelente trabalho”.

