Cidades "É um sentimento de alívio, mas Justiça não", diz filha de Valério Luiz sobre julgamento Acusados da morte de radialista vão a júri popular nesta segunda-feira (14), quase 10 anos após o crime

Quase 10 anos após o assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz, o julgamento dos cinco acusados do crime será realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). O crime que aconteceu em julho de 2012 chocou o Estado e transformou pra sempre a vida da sua família. O filho e advogado Valério Luiz, que tem o nome do pai, será um dos assistentes de acu...