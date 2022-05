Cidades Órgãos pedem fim da proibição do uso de banheiros comuns por funcionários em shopping de Goiânia A proibição da utilização dos banheiros comuns pelos funcionários está no artigo 44, parágrafo 2º do Regimento Interno do estabelecimento

Uma recomendação expedida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) em conjunto com o Ministério Público Federal, as Defensorias Públicas da União e do Estado de Goiás e o Procon Goiás, pediu o fim da proibição do uso de banheiros comuns por lojistas e funcionários do Flamboyant Shopping, em Goiânia. A proibição da utilização dos banheiros comuns pelos funcionários está n...