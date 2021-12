Cidades Ômicron leva SP a manter máscaras, e capital suspende Réveillon O governador João Doria (PSDB) suspendeu a flexibilização da utilização de máscaras. O futuro do Carnaval na cidade ainda é incerto

Com o surgimento da variante ômicron, o governo paulista decidiu nesta quinta-feira (2) manter obrigatório o uso de máscaras em espaços abertos no estado. A mesma decisão foi tomada pela Prefeitura de São Paulo, que ainda vai cancelar o Réveillon —o futuro do Carnaval na cidade segue incerto. A corrida de São Silvestre ocorrerá. O governador João Doria (PSDB) suspen...