Cidades Ônibus com 27 passageiros sai da pista e tomba, em Formosa Acidente aconteceu na BR-020; Corpo de Bombeiros e Samu atenderam as vítimas

Um ônibus que transportava 27 passageiros saiu da pista e tombou, neste sábado (30), na BR-020, em Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal. As informações são do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas mulheres e um homem foram atendidos. Todos estavam conscientes e apresentaram ferimentos leves....