Cidades Ônibus com quase 40 trabalhadores tomba após acidente em Goianésia Veículo levava funcionários de uma usina de volta para casa; motorista tentou desviar de uma batida na pista da GO-338, quando o veículo tombou

Um ônibus que transportava funcionários de uma usina de cogeração de energia tombou em Juscelândia, um distrito de Goianésia, na região central de Goiás. Aproximadamente 40 pessoas estavam no veículo, mas ninguém se feriu gravemente. O acidente aconteceu na GO-338 no início da tarde desta quinta-feira (24). Segundo testemunhas, o motorista do ônibus foi de...