Um dos ônibus articulados do Eixo Anhanguera teve princípio de incêndio na tarde deste sábado (20), no Setor Capuava, em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava pela região quando o fogo começou no compartimento do motor.

Ainda de acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência de incêndio, mas ao chegarem no local, o fogo já estava controlado. O próprio motorista do ônibus, com auxílio de extintores de incêndio do veículo, conteve as chamas.

Por meio de nota, a Metrobus disse que o fogo foi provocado por um superaquecimento do motor e que os passageiros foram embarcados em outro ônibus. Ainda segundo a empresa, não houve maiores danos.

Ação do Minístério Público

Mais uma ocorrência envolvendo ônibus da linha Eixo Anhanguera foi registrada na capital, um dia depois que o Ministério público de Goiás (MP-GO) expediu uma recomendação ao Governo de Goiás e a empresa responsável pelos veículos articulados, a Metrobus, para que sejam retirados de circulação os ônibus com mais de 5 anos de uso.

O pedido visa a segurança dos passageiros que utilizam o transporte diariamente na capital e em linhas que atendem a Região Metropolitana. A solicitação da promotoria é para que não se adquira veículos sucateados, além de uma recomendação à Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), para que fiscalize a idade média dos veículos em operação.

Confira a íntegra da nota da Metrobus:

A Metrobus informa que um veículo apresentou problema de superaquecimento no motor na tarde deste sábado e precisou sair de operação. O carro trafegava no sentido Terminal Pelágio, próximo à estação Iquego. O aquecimento foi rapidamente controlado e os passageiros foram embarcados em outro ônibus. O atendimento foi bastante rápido por conta do acréscimo de mais veículos na frota desde julho. Não houve maiores danos. A Metrobus lamenta os transtornos.