Cidades Ônibus do transporte coletivo pega fogo após problema no motor, em Goiânia Segundo a CMTC, o motorista desembarcou os cerca de 50 passageiros do interior do veículo quando notou fumaça saindo do motor; ninguém se feriu

Um ônibus do transporte coletivo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (27), na Avenida do Povo, na Vila Mutirão, em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. À corporação, o motorista informou que pediu para os passageiros descerem do veículo assim que percebeu que havia fumaça saindo do motor. Em seg...