Cidades Ônibus do transporte coletivo são flagrados levando fiéis para evento religioso em Goiânia Ao menos cinco ônibus da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) ficaram no estacionamento do Goiânia Arena para levar de volta os fiéis

Ônibus do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia foram flagrados, no último domingo (14), fazendo o transporte exclusivo de fiéis de uma igreja evangélica para um evento religioso que ocorreu no ginásio Goiânia Arena. Conforme a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), duas concessionárias que compõem o transporte fizeram a locação dos v...