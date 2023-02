Cidades Ônibus invade comércio após falha nos freios, diz PM Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas era uma uma gestante de 5 meses

Um ônibus bateu no muro de uma marmoraria, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia. O acidente aconteceu por volta das 17h15 da tarde desta sexta-feira (10). Segundo informações da Polícia Militar, o veículo perdeu o freio e acabou batendo. O ônibus fazia a linha 651-Circular Sul. O RedeMob Consórcio, que reúne as empresas do transporte coleti...