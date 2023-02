Um ônibus que saiu de Formosa, na região sudeste de Goiás, com destino ao Distrito Federal (DF), tombou na manhã deste sábado, na GO-020. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), nenhum dos 46 ocupantes do ônibus teve ferimentos graves e precisou ser encaminhado ao hospital.

Segundo a corporação, o incidente aconteceu às 08h53, momento em que chovia bastante na região. Aos Bombeiros, o condutor informou que houve uma falha mecânica do ônibus, o que, diante da chuva, acabou causando a saída do veículo da pista e o tombamento dele, na sequência.

O POPULAR não conseguiu contato com a empresa Leão de Judá, responsável pelo ônibus, para verificar se a documentação e manutenção do veículo estavam em dia. O espaço segue em aberto.

