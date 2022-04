Cidades Ônibus que tombou na BR-060 é de 1991 e estava com documentação atrasada, diz PRF Veículo pertence ao município de Padre Bernardo e levava os passageiros para um evento de regularização fundiária em Rio Verde

O ônibus com 22 passageiros que tombou na BR-060 na manhã desta quarta-feira (20), deixando várias pessoas feridas, é do ano de 1991, estava com a documentação atrasada e não tinha cinto de segurança para os passageiros. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já realizou a apreensão do veículo de propriedade da Prefeitura de Padre Bernardo. Conforme a PRF,...