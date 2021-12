Cidades Ônibus rodam 11% menos, mas levam 2% mais usuários Sistema metropolitano, mesmo com aumento de passageiros, ficou menos produtivo neste ano em relação a 2020

O sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia vai fechar este ano de 2021 com um aumento no número de usuários com relação ao ano passado, o que demonstra a retomada das atividades em razão da pandemia da Covid-19. Esta alta teve uma média de apenas 2% por mês, saindo de 6,21 milhões de validações mensais nos ônibus e terminais em 2020 para 6,33 ...