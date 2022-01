Cidades Ônibus sai da pista na BR-050 e homem morre após ser arremessado pelo para-brisa Pelo menos 15 pessoas teriam se ferido no acidente

Uma pessoa morreu após um ônibus sair da pista e colidir contra árvores na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, na região sudeste do Estado. O veículo tinha 53 ocupantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu de Piripiri (PI) e tinha como destino o município de São Paulo. Por volta de 1h, na altura do km 199 da BR-050, o ônibus saiu da pis...