Cidades Ônibus tomba na BR-153 e deixa 10 pessoas feridas em Estrela do Norte, em Goiás Segundo a PRF, a possível causa do acidente foi uma pane mecânica. O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas

Um ônibus tombou no Km 107 da BR-153 na noite desta terça-feira (08), em Estrela do Norte, na Região Norte de Goiás. De acordo com informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu de Goiânia com destino a Pinheiros, no Maranhão. A PRF não divulgou o total de passageiros que o veiculo transportava, mas estimou que pelo menos dez pessoas ficaram feridas n...