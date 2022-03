Cidades Ônibus tomba na BR-153, Jade Picon eliminada e adesão a máscaras Fique por dentro das notícias da manhã desta quarta-feira, 9 de março de 2022

Ônibus tomba na BR-153 e deixa 10 pessoas feridas em Estrela do Norte, em Goiás Um ônibus com 48 passageiros tombou no Km 107 da BR-153 na noite desta terça-feira (08), em Estrela do Norte, na Região Norte de Goiás. De acordo com informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu de Goiânia com destino a Pinheiros, no Maranhão. A PRF estimou que ...