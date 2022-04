Cidades Ônibus trafegam a 7,4 km/h nas principais vias de Goiânia No horário de pico, em avenidas importantes de Goiânia, os veículos do sistema metropolitano não ultrapassam os 10 km/h, enquanto ideal seria o dobro disso

Na Avenida T-7, sentido Praça Cívica, na região Sul de Goiânia, os ônibus do sistema de transporte coletivo da região metropolitana andam a 7,43 quilômetros por hora (km/h) entre as 6 horas e 8 horas. Ou seja, um passageiro caminhando apressado percorreria mais rápido o trajeto da avenida do que se estiver dentro do veículo. Além dela, pelo menos em outras cinco das princ...